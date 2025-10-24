Haberler

Hindistan'da Feci Kaza: En Az 25 Kişi Yangında Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Andhra Pradesh eyaletinde bir motosikletin yolcu otobüsüne çarpmasının ardından çıkan yangında en az 25 kişi yaşamını yitirdi. Kazada, yolcuların çoğu uyuduğu için alevlerin hızlıca yayılmasıyla otobüste mahsur kaldıkları belirtildi.

Hindistan'ın Andhra Pradesh eyaletinde bir motosikletin yolcu otobüsüne arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada yakıt sızıntısından kaynaklanan yangın sonucu en az 25 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'ın güneyindeki Bengaluru ile Haydarabad kentleri arasında seyir halindeki bir motosiklet, Andhra Pradesh eyaletindeki Kurnool bölgesi yakınlarında 44 kişinin bulunduğu yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Kazanın ardından yakıt sızıntısı sonucu otobüste yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, olayda motosiklet sürücüsü dahil en az 25 kişinin hayatını kaybettiği açıkladı. Polis yetkilisi Vikrant Patil, kaza sırasında yolcularının çoğunun uyuduğunu, alevlerin birkaç dakika içinde yayılmasıyla onlarca yolcunun otobüste mahsur kaldığını belirtti. Patil, yolculardan bazılarının camları kırarak hafif yaralarla güvenli bölgelere atlamayı başardığını, bazılarının ise yardım gelene kadar yanarak yaşamını yitirdiğini söyledi. Patil, motosikletin hızla giden otobüse arkadan çarparak sıkıştığını, bir süre sürüklenerek otobüsün yakıt deposunda kıvılcımlara yol açtığını ifade etti. Patil, "Duman yayılmaya başlayınca şoför otobüsü durdurdu ve yangını söndürmeye çalıştı, ancak yangın o kadar yoğundu ki kontrol altına alamadı" dedi.

Hindistan'da geçtiğimiz yıl ülke genelindeki trafik kazalarında yaklaşık 180 bin kişi hayatını kaybetti. - ANDHRA PRADESH

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Teknede korku dolu anlar! Yaşadığı panik Bengü'nün yüzüne yansıdı

Çinli fenomenin gerçek hali, ağızları açık bıraktı

Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için 'O olmasaydı kazanamazdık' diyor

Trump'ın kararı otomotiv devini fena vurdu! Yüzlerce kişiyi işten çıkarıyorlar

Teknede korku dolu anlar! Yaşadığı panik Bengü'nün yüzüne yansıdı

Başrolde Deniz Undav var! İşte maç sonu ortalığın karıştığı anlar

Filistinlilerin tutulduğu hapishaneden video yayınladı: Hepsi idam edilmeli

Milyonlar bu görüntüyü konuşuyor! İsmail Yüksek'ten Deniz Undav'ı susturan cevap

Türkiye'nin 85 yıllık gıda devi konkordato ilan etti

Ali Şen'in oğlu Adnan Şen beyin kanaması geçirdi

Havayolu devi iflas bayrağını çekti! Yüzlerce pilot ve hostes işten çıkarıldı

İmamoğlu'na casusluk soruşturmasında detaylar! Kritik isminden askeri mühimmat görüntüleri çıktı

Marketten aldığı çayı eleyen vatandaş isyan etti: Bize çamur içiriyorlar

