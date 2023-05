Hindistan'da etnik şiddet olayları: 54 ölü

Hindistan'ın Manipur eyaletinde son günlerde yaşanan "etnik" şiddet olaylarında 54 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Manipur eyaletinde nüfusun çoğunluğunu oluşturan Meitei topluluğu "Planlanmış Kabile" kategorisine dahil edilme talebiyle hafta başından bu yana gösteriler düzenliyor. Eyalette 3 Mayıs'ta Meitei topluluğunun talebine karşı bazı kabilelerin gösteri gerçekleştirmesiyle sokaklar karıştı. 3 Mayıs'tan bu yana çok sayıda ev, araç, kilise, tapınak ve kamu mülklerinin ateşe verildiği belirtildi. Sükuneti sağlamak için sokaklara yaklaşık 10 bin asker ve milis güç konuşlandırıldığı, 4 Mayıs Perşembe günü askere olağanüstü durumlarda "vur" emri verildiği aktarıldı. Bazı bölgelerde sokağa çıkma yasağı ilan edildiği, internet hizmetinin askıya alındığı ifade edildi. Ayrıca şiddet olayları nedeniyle 13 bin kişinin eyaletten tahliye edilerek güvenli bölgelere götürüldüğü kaydedildi. Hindistan'ın en büyük haber ajansı Press Trust of India'ya (PTI) göre eyalette son günlerde yaşanan şiddet olaylarında şu ana kadar 54 kişi hayatını kaybetti. Resmi makamlardan ise can kaybı sayısına yönelik bir açıklama yapılmadı. Manipur Eyalet Başbakanı N. Biren Singh can kayıpları yaşandığını doğrularken, sayı vermekten kaçındı.

Eyaletteki anlaşmazlık

Manipur'daki en büyük etnik grup olan Meitei, Planlanmış Kabile statüsü almak için yıllardır faaliyet yürütürken, Planlı Kabile statüsünde bulunan gruplar ise söz konusu talebe karşı çıkıyor. Ülkede Planlanmış Kabile kategorisine dahil edilen topluluklar, sosyo-ekonomik açıdan resmi olarak dezavantajlı gruplar olarak nitelendiriliyor ve bu kabilelere siyasi temsil hakkı tanınırken, yaşam şartlarını iyileştirmek amacıyla iş imkanları sağlanıyor. - MAİNPUR