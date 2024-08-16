Hindistan'da Doktorun Öldürülmesi Protestoları Büyütüyor

Hindistan'da bir devlet hastanesinde stajyer bir doktorun cinsel saldırının ardından öldürülmesine tepkiler ülke genelinde devam ederken, 1 milyondan fazla doktor yarın 1 günlüğüne iş bırakacak.

Hindistan'ın Batı Bengal eyaletindeki devlet hastanesinde 36 saatlik mesainin ardından seminer odasında uyuyan stajyer doktorun cinsel saldırıya uğradıktan sonra öldürülmesine tepkiler çığ gibi büyüyor. Ülkede sert yasaların kadınlara yönelik artan şiddet dalgasını caydıramamasına duyulan öfke, doktorların ve kadın gruplarının protestolarını körükledi. Polis, protestocuların kurduğu barikatların eyaletin çeşitli bölgelerinde toplu taşımayı aksattığını belirtirken, bin 500'den fazla kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Hindistan Tabipler Birliği (IMA) ülke genelindeki doktorlara yarın sabahtan itibaren acil servisler hariç tüm hizmetlerin 24 saat süreyle durdurulması çağrısında bulunurken, 1 milyondan fazla doktor yarın 1 günlüğüne iş bırakacak.

Aralarında Başbakan Narendra Modi'nin Bharatiya Janata Partisi'nin (BJP) de bulunduğu siyasi partiler de olay yeri olan eyalet başkenti Kalküta'da gösteriler düzenledi. Bollywood oyuncuları, sanatçılar ve siyasetçiler ise, bu tür suçları işleyenlerin daha katı bir şekilde cezalandırılması çağrısında bulundu. - KALKÜTA