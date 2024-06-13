Üye Girişi
Haberler

Hindistan'da damat, düğünde gelin ve kardeşi arasındaki ilişkiyi ifşa etti

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hindistan'da bir damat, eşinin kardeşiyle yaşadığı ilişkiyi düğün sırasında misafirlerin önünde ifşa etti. Düğün sırasında oynatılan bir video ile damat, gelinin ve kayınbiraderinin yatakta birlikte olduğu anları gösterdi. Bu durum düğün salonunda büyük şaşkınlık ve kargaşa yarattı. Olayın ardından damat, 'Bunu bilmediğimi mi sandın?' diye bağırdı. Bu video, TikTok'ta 18 milyondan fazla kez izlendi.

Hindistan'da bir damat, eşinin kardeşiyle ilişki yaşadığını öğrendikten sonra düğünde misafirlerin önünde ilişkilerini ifşa etti. Damat, düğün gününde yaşanan bu olayı dramatik bir şekilde ortaya koydu.

İnternette viral hale gelen bir videoda, damat sahnede gelinle birlikte dururken, arka plandaki projektör aniden bir video oynatmaya başladı. Video, bir otel odasında başlamıştı ve içeriğin yetişkinlere yönelik olduğunu anlamak zor değildi. Şok edici sahne, gelin ve kayınbiraderinin yatakta birlikte olduğu anları içeriyordu. Bu görüntüler, düğün salonundaki davetliler arasında büyük şaşkınlık ve kargaşa yarattı.

Damat, videoyu izlettikten sonra, "Bunu bilmediğimi mi sandın?" diye bağırdı. Her iki tarafın aile üyeleri hızla sahneye doğru koşarak, çiftin ayrılmasını sağladı ve video aniden kesildi.

Bu video, TikTok'ta 'Kool Prince' kullanıcı adıyla yeniden yüklendikten sonra 18 milyondan fazla kez izlendi. Videonun ilk viral olduğu zaman, birçok kişi bunun kurgulanmış olduğunu düşündü, ancak bu hiçbir zaman doğrulanmadı.

Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa

Hindistan İnsan Hakları Aile İçi Şiddet 3.Sayfa Yaşam Dünya Haberler

Merkez Bankası rezervleri tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı

Merkez Bankası rezervleri tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı

 Yaşlı adam, kızını ve torununu kurşun yağmuruna tutarak katletti

Yaşlı adam, kızını ve torununu kurşun yağmuruna tutarak katletti

 İsrail ordusuna katılan ABD'li askerden skandal paylaşım! Camiye hakaret dolu mesajlar yazmışlar

İsrail ordusuna katılan ABD'li askerden skandal paylaşım! Camiye hakaret dolu mesajlar yazmışlar

Bakmadan Geçme

Sürat Kargo, Aras Kargo, Yurtiçi, MNG Kargo Bayramda çalışıyor mu? Kargolar bayramda dağıtım yapacak mı? Dominik Cumhuriyeti - Türkiye maçı ne zaman? Dominik Cumhuriyeti - Türkiye voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta? Zonguldak bayram namazı saat kaçta 2024? Kurban Bayramı namaz vakti ne zaman? Diyanet il il Kurban Bayramı namaz saatleri! Arefe günü resmi tatil mi? Arefe günü resmi tatil sayılır mı, tam gün mü, yarım gün mü tatil? Yozgat bayram namazı saat kaçta 2024? Kurban Bayramı namaz vakti ne zaman? Diyanet il il Kurban Bayramı namaz saatleri! Van bayram namazı saat kaçta 2024? Kurban Bayramı namaz vakti ne zaman? Diyanet il il Kurban Bayramı namaz saatleri! Kurban Bayramında kargolar çalışıyor mu? Kurban Bayramında kargolar dağıtım yapıyor mu, açık mı? Uşak bayram namazı saat kaçta 2024? Kurban Bayramı namaz vakti ne zaman? Diyanet il il Kurban Bayramı namaz saatleri! Çorum bayram namazı saat kaçta 2024? Kurban Bayramı namaz vakti ne zaman? Diyanet il il Kurban Bayramı namaz saatleri! Batman bayram namazı saat kaçta 2024? Kurban Bayramı namaz vakti ne zaman? Diyanet il il Kurban Bayramı namaz saatleri! Çankırı bayram namazı saat kaçta 2024? Kurban Bayramı namaz vakti ne zaman? Diyanet il il Kurban Bayramı namaz saatleri! Tunceli bayram namazı saat kaçta 2024? Kurban Bayramı namaz vakti ne zaman? Diyanet il il Kurban Bayramı namaz saatleri! Bartın bayram namazı saat kaçta 2024? Kurban Bayramı namaz vakti ne zaman? Diyanet il il Kurban Bayramı namaz saatleri! Çanakkale bayram namazı saat kaçta 2024? Kurban Bayramı namaz vakti ne zaman? Diyanet il il Kurban Bayramı namaz saatleri! Bursa bayram namazı saat kaçta 2024? Kurban Bayramı namaz vakti ne zaman? Diyanet il il Kurban Bayramı namaz saatleri!
Mezuniyet törenindeki kıyafet krizine valilik el attı! Soruşturma için 2 müfettiş görevlendirildi

Mezuniyet törenindeki kıyafet krizine valilik el attı! Soruşturma için 2 müfettiş görevlendirildi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title