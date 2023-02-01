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Hindistan'da çığ felaketi: 2 ölü

3. Sayfa Haberleri

Hindistan'da çığ felaketi: 2 ölü

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde meydana gelen çığ felaketinde 2 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde meydana gelen çığ felaketinde 2 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde kış turizminin popüler destinasyonları arasında bulunan Gulmarg'taki bir kayak merkezinde çığ düştü. Polis tarafından yapılan açıklamada, olayda 2 Polonya vatandaşının hayatını kaybettiği belirtildi. Arama çalışmalarının devam ettiğini söyleyen polis, "Şu ana kadar yaklaşık 19 turist başarılı şekilde kurtarıldı. Hayatını kaybeden 2 kişi ise yasal prosedürlerin tamamlanması için hastaneye sevk edildi" dedi.

Geçtiğimiz 29 Ocak'ta Kargil bölgesinde meydana gelen çığ felaketinde kar altında kalan 2 kişi hayatını kaybetmişti. - KEŞMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Polonya India 3. Sayfa Haberler

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