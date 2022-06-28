Son dakika haberi! Hindistan'da bina çöktü: 3 ölü, 12 yaralı

- Hindistan'da bina çöktü: 3 ölü, 12 yaralı

YENİ DELHİ - Hindistan'ın Mumbai kentinde 4 katlı binanın çökmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

Hindistan'ın Mumbai kentindeki Kurla bölgesinde 4 katlı bina çöktü. Olay yerine çok sayıda ilk yardım ve polis ekiplerinin sevk edilmesinin ardından bölgede arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Yetkililer, 13 kişinin enkazdan çıkarıldığını bildirirken olayda 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 12 kişinin de yaralandığını söyledi.

Maharashtra Eyaleti Başkanı Subhash Desai, kazanın ardından yaptığı açıklamada, "Kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine gerekli yardım yapılacak ve yaralılar ücretsiz bir şekilde tedavi edilecek. Kazanın sorumluları da araştırılarak gerekli cezayı alacak" dedi.

Çöken binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa