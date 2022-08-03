Hindistan'da balıkçı gemisi yan yattı, 3 kişi suya düştü
- Hindistan'da balıkçı gemisi yan yattı, 3 kişi suya düştü Hindistan'ın Kerala eyaleti açıklarında yan yatan balıkçı gemisinden 3 kişi suya düştü.
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- Hindistan'da balıkçı gemisi yan yattı, 3 kişi suya düştü
YENİ DELHİ - Hindistan'ın Kerala eyaleti açıklarında yan yatan balıkçı gemisinden 3 kişi suya düştü. Balıkçılar, başka bir balıkçı gemisi tarafından kurtarıldı.
Hindistan'ın Kerala eyaletine bağlı Kollam açıklarında korku dolu anlar yaşandı. Şiddetli fırtınaya yakalanan bir balıkçı teknesi yan yattı. Gemiden 3 kişi suya düşerken, o anlar amatör kameraya yansıdı. Arkadan gelen diğer teknenin suya düşenleri kurtarmasıyla facianın eşiğinden dönüldü.
Kerala'da 31 Temmuz'dan itibaren aralıksız süren yağışlar nedeniyle 8 kişi hayatını kaybetti.
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa