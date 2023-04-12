Hindistan'da askeri üstte çatışma: 4 ölü

Hindistan'ın Pencap eyaletinde bir askeri üstte çıkan silahlı çatışmada 4 askerin öldüğü, saldırganların ise kaçtığı belirtildi.

Hindistan'ın Pencap eyaletinde bir askeri üstte çıkan silahlı çatışmada 4 askerin öldüğü, saldırganların ise kaçtığı belirtildi.

Hindistan'ın Pencap eyaletindeki Bathinda kentinde bulunan bir askeri üssün kantin katında silahlı çatışma çıktı. Ordu tarafından yapılan açıklamada, olayda 4 askerin öldüğü, saldırganların ise kaçtığı ifade edildi. Kaçan saldırganların sayısına ilişkin açıklama yapılmazken, arama operasyonunun sürdüğü bildirildi. Saldırının ardından çevresine barikat kurularak güvenlik güçlerinin konuşlandırıldığı askeri üssün kapatıldığı öğrenildi.

Yerel polis olayın bir terör saldırısı olmadığını açıklarken, polis ve ordunun olayla ilgili ortak inceleme başlattığı belirtildi. - YENİ DELHİ