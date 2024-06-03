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Hindistan'da Aşırı Sıcaklık Nedeniyle Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 53'e Yükseldi

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Hindistan'ın Uttar Pradesh ve Odisha eyaletlerinde son 3 günde aşırı sıcaklıklar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 53'e yükseldi. Seçim görevlileri de hayatını kaybedenler arasında yer alıyor.

Hindistan'nın Uttar Pradesh ve Odisha eyaletlerinde aşırı sıcaklıklar nedeniyle son 3 günde hayatını kaybedenlerin sayısı 53'e yükseldi.

Hindistan'da 2 haftadır etkili olan aşırı sıcaklar yaşamı tehdit ediyor. Termometrelerin 50 dereceyi gösterdiği Uttar Pradesh ve Odisha eyaletlerinde son 3 günün bilançosu artıyor. Kuzeydeki Uttar Pradesh eyaletinde hayatını kaybedenlerin sayısı 33'e yükselirken, Odisha eyaleti Özel Yardım Komiserliği yetkilisi, kendilerine son 72 saatte 99 şüpheli sıcak çarpması ölümü bildirildiğini ancak bunların 20'sinin doğrulandığını söyledi.

Ölen seçim görevlilerinin ailelerine para yardımı

Hayatını kaybedenler arasında ülkede 6 hafta süren genel seçimlerde görevli polis, sandık görevlisi, güvenlik görevlisi ve temizlik görevlisinin de bulunduğu öğrenildi. Uttar Pradesh'te seçim sorumlusu olan Navdeep Rinwa, ölen personelin ailelerinde 1,5 milyon rupi (18 bin dolar) maddi tazminat verileceğini söyledi. Rinwa, oy vermek için bekleyen bir vatandaşın sıcak nedeniyle bayıldığını ve hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını belirtti.

Öte yandan, ülkedeki birçok bölgede aşırı enerji tüketimi nedeniyle ciddi derecede su ve elektrik sıkıntısı yaşanıyor. Hindistan Meteoroloji Dairesi, sıcaklıkların muson yağmurlarının başlaması nedeniyle önümüzdeki günlerde düşmeye başlayacağını tahmin etti. - YENİ DELHİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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