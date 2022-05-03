Hindistan'da aşırı sıcaklarda 25 can kaybı - Haberler

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Hindistan'da aşırı sıcaklarda 25 can kaybı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Hindistan'da aşırı sıcaklarda 25 can kaybı

Hindistan'ın Maharashtra eyaletinde sıcaklığın 46 dereceye yükselmesinin ardından 25 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'ın Maharashtra eyaletinde sıcaklığın 46 dereceye yükselmesinin ardından 25 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'da sıcaklıklar artmaya devam ediyor. Ülkede termometreler 46 dereceyi gösterirken, sıcak çarpması nedeniyle 25 kişi hayatını kaybetti. Maharashtra sağlık yetkilisi Pradeep Awate, ülkede sıcaklığın son 100 yılın en yüksek seviyesinde olduğunu ve 25 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, "Ülkede sıcaklıklar normalden çok daha erken ve hızlı bir şekilde artıyor" derken Hindistan Meteoroloji Müdürlüğü tarafından ülkenin kuzeybatısı ve orta kesimlerinde sıcaklıkların azalmasının beklenmediği açıklandı. - YENİ DELHİ

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İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

India, 3. Sayfa, Haberler

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