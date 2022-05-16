Heyelanda mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Heyelanda mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Heyelanda mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde aşırı yağışlar nedeniyle meydana heyelanda mahsur kalan 4 kişi ekiplerce kurtarıldı.

YAHYALI, KAYSERİ (İHA) - Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde aşırı yağışlar nedeniyle meydana heyelanda mahsur kalan 4 kişi ekiplerce kurtarıldı.

Yahyalı İlçesi Kapuzbaşı Şelaleler Mevkiinde aşırı yağış sonucu yolda heyelan meydana geldiği ve mahsur kalan araçların olduğu bilgisi üzerine ekipler olay yerine sevk edildi. AFAD ekipleri koordinasyonunda belediye ve itfaiye ekipleri ile birlikte olay yerinde çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda mahsur kalan araçlardaki 4 kişi ve araçlar kurtarıldı.

Belediye ekiplerince gece boyu yapılan çalışmalar sonucu yol tek taraflı ulaşıma açıldı. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kayseri, Yahyalı, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title