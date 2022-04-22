Heyelanda kayaların kapattığı köy yolu ulaşıma açıldı - Haberler

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Heyelanda kayaların kapattığı köy yolu ulaşıma açıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Heyelanda kayaların kapattığı köy yolu ulaşıma açıldı

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde kar sularının erimesiyle meydana gelen heyelanda kayaların sürüklenerek kapattığı köy yolu, ulaşıma açıldı.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde kar sularının erimesiyle meydana gelen heyelanda kayaların sürüklenerek kapattığı köy yolu, ulaşıma açıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi ile Keşlik köyü Odunluk Mahallesi arasında ulaşımın sağlandığı yol, yaşanan heyelanda kayaların düşmesi neticesinde kapandı. Bölgeye gelen Kastamonu İl Özel İdaresi ekipleri, iş makineleri ile kayaları kırarak yoldan kaldırıldı. Kayaların kaldırılmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı. - KASTAMONU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kastamonu, Bozkurt, kar, 3. Sayfa, Haberler

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