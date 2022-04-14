Hesap ödedikten sonra tehditler savurup havaya ateş açan 3 şüpheli yakalandı

ELAZIĞ - Elazığ'da bir mekanda hesap ödedikten sonra bir daha hesap ödemeyeceklerini ve mekanın kendileri için çalışacağı tehditlerini savuran, çıkışta da havaya ateş açan 3 şüpheli, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, özel bir işletmeye gelen şüpheli şahısların yeme-içme sonrasında hesap öderken mekana bir daha hesap ödemeyeceklerini mekanın kendileri için çalışacağı tehditlerini savurarak iş yerinden çıktıkları esnada işyerinin önünde 4 el ateş ederek işletme sahipleri yakalamak için çalışma başlattı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalar neticesinde zanlıların Ö.F.B., M.İ. ve Ö.Ö. olduğu tespit edildi. Emniyet güçlerince gerçekleştirilen operasyonda zanlılar yakalanarak gözaltına alınırken yapılan aramalarda 1 adet 9 milimetre çapında ruhsatsız tabanca, 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi.