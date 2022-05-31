HES tahliye borusuna sıkışan işçi öldü - Haberler

Sivas'ta HES tahliye borusuna sıkışan iki işçiden biri öldü.

Edinilen bilgiye göre olay Zara ilçesi Dilekpınar köyünde bulunan hidroelektrik santralinde (HES) meydana geldi. Santralin su tahliye borusunda tamirat yapan; M.İ. (44) ve Y.Ş. (33) dengelerini kaybederek tahliye borusuna düştü. Boruda sıkışan işçilerden M.i. olay yerinde hayatını kaybetti. Sıkıştığı yerden çıkartılarak hastaneye kaldırılan Y.Ş'nin tedavisi sürüyor. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa