HES tahliye borusuna sıkışan işçi öldü - Haberler

HES tahliye borusuna sıkışan işçi öldü
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Sivas'ta HES tahliye borusuna sıkışan iki işçiden biri öldü.
Sivas'ta HES tahliye borusuna sıkışan iki işçiden biri öldü.
Edinilen bilgiye göre olay Zara ilçesi Dilekpınar köyünde bulunan hidroelektrik santralinde (HES) meydana geldi. Santralin su tahliye borusunda tamirat yapan; M.İ. (44) ve Y.Ş. (33) dengelerini kaybederek tahliye borusuna düştü. Boruda sıkışan işçilerden M.i. olay yerinde hayatını kaybetti. Sıkıştığı yerden çıkartılarak hastaneye kaldırılan Y.Ş'nin tedavisi sürüyor. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa