Herson'da 58 saatlik sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Ukrayna'nın güneyindeki Herson kentinde cuma gününden itibaren 58 saatlik sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş sürerken, Ukrayna tarafından yeni bir karar alındı. Herson Bölgesi Askeri Yönetim Başkanı Oleksandr Prokudin, Ukrayna'nın güneyindeki Herson kentinde cuma gününden itibaren 58 saatlik sokağa çıkma yasağı uygulanacağını söyledi. Ayrıca şehrin girişlere ve çıkışlara kapatılacağını ifade ede eden Prokudin, bölgede yaşayanların ihtiyaçlarını karşılamak için evlerinin yakınındaki dükkanlara gidebileceğini belirtti.

Bugün, Rusya'nın Herson'da bir markete düzenlediği saldırıda en az 3 sivil ölmüş, 5 kişi yaralanmıştı.

Rusya, Ukrayna'dan ilhak ettiği tek bölgesel başkent olan Herson kentinden Kasım ayında askerlerini geri çekme kararı almıştı. - HERSON