Üye Girişi
Haberi Paylaş

Herkes oyuna daldı küçük hırsızlar telefon çaldı

3. Sayfa Haberleri

Herkes oyuna daldı küçük hırsızlar telefon çaldı

Diyarbakır'da bir düğün salonunda herkes oyuna dalınca küçük hırsızlar gözüne diktikleri telefonu çalıp kayıplara karıştı.

Diyarbakır'da bir düğün salonunda herkes oyuna dalınca küçük hırsızlar gözüne diktikleri telefonu çalıp kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bulunan bir düğün salonunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, düğün sırasında oyuna dalan misafirlerden biri telefonu masanın üzerine bıraktı. Hemen ardından dışarıda yabancı olarak giriş yapan yaşları küçük 2 çocuk gözlerine kestirdikleri telefonu kaşla göz arasında çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık eylemi anbean güvenlik kameralarına yansıdı. Telefon sahibi, misafirin çalındığını güvenlik kamerasıyla öğrendi.

Polis ekipleri, hırsızların tespiti ve yakalamaları için çalışma başlattı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cep Telefonu Diyarbakır Bağlar 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title