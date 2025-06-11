Her yerde aranıyordu, Manisa'da kıskıvrak yakalandı
Manisa'nın Salihli ilçesinde çeşitli suçlardan aranan ve 19 yıl, 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.
Manisa'nın Salihli ilçesinde çeşitli suçlardan aranan ve 19 yıl, 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Hükümlü, cezaevine teslim edildi.
Nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdüren Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan aranan ve kesinleşmiş 19 yıl, 3 ay hapis cezası olan firari şüpheli G.Y.'yi(25), Şehitler Mahallesi'nde yakalayıp, gözaltına aldı.
Şüpheli G.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından Salihli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - MANİSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa