Her yerde aranan genç kızın cesedi Kızılırmak'ın kenarında bulundu - Haberler

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Her yerde aranan genç kızın cesedi Kızılırmak'ın kenarında bulundu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Her yerde aranan genç kızın cesedi Kızılırmak'ın kenarında bulundu

Kırşehir'de aileleri tarafından haber alınamayan gençleri arama çalışmaları devam ederken, Şeyma Demir'in cansız bedeni Kızılırmak kenarında bulundu.

KIRŞEHİR (İHA) - Kırşehir'de aileleri tarafından haber alınamayan gençleri arama çalışmaları devam ederken, Şeyma Demir'in cansız bedeni Kızılırmak kenarında bulundu.

Alınan bilgiye göre, Hasan Aydoğan (21) ve Şeyma Demir (28) geçtiğimiz gün 40 BB 601 plakalı araçla bir anda ortadan kayboldu. Çocuklarına uzun süre ulaşamayan gençlerin aileleri polise giderek kayıp ihbarında bulundu. Emniyet ekiplerinin çalışmaları sonucu otomobil Bağbaşı Mahallesi Ağbayır mevkiinde ormanlık bir alanda terkedilmiş halde bulundu. Araçta şahıslara ait cep telefonları, montlar ve Şeyma Demir'e ait kişisel eşyalarının olduğu çanta ele geçirildi.

Dün akşam saatlerinde bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri merkeze yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan Kortullu köyü yakınlarındaki Kızılırmak kenarında arama yaptı. Gece boyu süren arama çalışmalarında kayıp gençlerden Şeyma Demir'in cansız bedeni ırmak kenarında bulundu. Jandarma ekiplerinin bölgede geniş çaplı arama çalışması devam ediyor. Öte yandan olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınmıştı. - KIRŞEHİR

Her yerde aranan genç kızın cesedi Kızılırmak'ın kenarında bulundu

Her yerde aranan genç kızın cesedi Kızılırmak'ın kenarında bulundu

Her yerde aranan genç kızın cesedi Kızılırmak'ın kenarında bulundu

Her yerde aranan genç kızın cesedi Kızılırmak'ın kenarında bulundu

Her yerde aranan genç kızın cesedi Kızılırmak'ın kenarında bulundu

Her yerde aranan genç kızın cesedi Kızılırmak'ın kenarında bulundu

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hasan Aydoğan, Jandarma, Otomobil, Kırşehir, 3. Sayfa, Haberler

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