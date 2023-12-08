Hepsiemlak İnternet Sitesi Dolandırıcılığı Operasyonu

Hepsiemlak isimli internet sitesi üzerinden verdikleri sahte ilanlarla vatandaşları dolandırdıklarını tespit edilen 7 şahıstan 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülmekte olan soruşturma dosyasında, Hepsiemlak isimli internet sitesi üzerinden sahte ilanlar vererek vatandaşları dolandırdığı tespit edilen 2'si Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 5'i de İzmir'de olmak üzere toplam 7 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik dün sabah 07.00'de eş zamanlı operasyon yapıldı. Gözaltına alınan 7 şüphelinin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dokümana el konulurken, 3 şahıs ifadeleri sonrası Şube Müdürlüğünden serbest bırakıldı. Salihli Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen, E.D.O. (30), A.Y. (53), A.S. (43), H.N.Ç (26) isimli 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - MANİSA