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Hendek'teki Makarna Fabrikasında Patlama: 1 Ölü, 30 Yaralı

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Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir makarna fabrikasında meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybederken, 30 kişi yaralandı. Patlama sonrasında yaşanan anların cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı. Yaralılar hastaneye sevk edildi.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı makarna fabrikasındaki patlamanın hemen ardından yaralıların, alev alan fabrikadan çıktığı anlar cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

Anadolu Otoyolu Hendek gişeleri mevkiinde faaliyet gösteren Oba Makarna fabrikasında meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetmiş, 30 kişi de yaralanmıştı. Patlama neticesinde çıkan yangın, ekiplerin uzun uğraşları neticesinde kontrol altına alındı. Olayda yaralanarak Akyazı, Hendek ve Düzce'ye sevk edilen yaralılardan 16'sı taburcu edildi. Ayrıca, patlama neticesinde çıkan yangında vefat eden 27 yaşındaki Mesut Şimay, Akyazı ilçesi Kuzuluk Orta Mahalle Yeşil Camisi'nde dün öğle vakti kılınan namazın ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Patlamaya ilişkin yeni görüntüler

Öte yandan, değirmen bölümünde çıktığı değerlendirilen yangının ardından bölgede yaşanan korku dolu anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına da yansıyan patlamanın hemen ardından fabrikadan yaralı şekilde çıkan yaralıların görüntüleri, patlamanın şiddetini bir kez daha gözler önüne serdi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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