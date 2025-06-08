Hendek'te Yayla Evi Yangını

Hendek'te Yayla Evi Yangını
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Sakarya'nın Hendek ilçesindeki Çiğdem Yaylası'nda bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin uzun çabaları sonucu kontrol altına alındı. Yangın sonrası evde yalnızca tahta yığınları kaldı.

Yayla evi alev alev yandı

SAKARYA - Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan Çiğdem Yaylası'ndaki bir ev alev alev yandı. Ekipler, uzun uğraşlar neticesinde yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Hendek ilçesinde bulunan Çiğdem Yaylası'ndaki bir evde henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Yayla evi adeta alev topuna dönerken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerinde gelen ekipler, yangını söndürmek için seferber oldu. Yangın, uzun uğraşlar neticesinde kontrol altına alınarak söndürüldü. Meydana gelen yangın sonrasında evden geriye tahta yığınları kaldı. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KADİR KAZIN - 3.Sayfa
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