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Hendek'te Yangın: Evli Çift Son Anda Kurtuldu

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Sakarya'nın Hendek ilçesindeki tek katlı evde çıkan yangında evli çift E.Ü. ve H.Ü., alevlerin sardığı evden zamanında çıkmayı başardı. Yangın sonucunda evin geriye sadece beton yığınları kaldı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde tek katlı evde çıkan yangında evli çift ölümün kıyısından döndü. Meydana gelen yangın sonrasında evden geriye beton yığınları kaldı.

Yarıca Mahallesi'nde E.Ü. ve eşi H.Ü.'nün kaldığı tek katlı evde yangın çıktı. Bacadan çıktığı değerlendirilen yangında, alevler evi sardı. Evli çift, alevlerin sardığı evden dışarıya son anda çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını kontrol altına alarak söndürdü. Meydana gelen yangın neticesinde tek katlı evden geriye ise beton yığınları kaldı. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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