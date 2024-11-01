Hendek'te Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonu: 2 Gözaltı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk bölgesine uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarına devam ediyor. Bu çerçevede, Hendek ilçesi Dereboğaz Mahallesi'nde yapılan operasyonda F.Ö. (41) ve İ.A. (55) isimli iki şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 12 bin 456 paket kaçak sigara, 35 adet elektronik sigara, 150 gram kubar esrar ele geçirildi. - SAKARYA