Hendek'te Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonu: 2 Gözaltı
Sakarya'nın Hendek ilçesinde düzenlenen jandarma operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 12 bin 456 paket kaçak sigara ve kubar esrar ele geçirildi.
Sakarya'nın Hendek ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Sakarya İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk bölgesine uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarına devam ediyor. Bu çerçevede, Hendek ilçesi Dereboğaz Mahallesi'nde yapılan operasyonda F.Ö. (41) ve İ.A. (55) isimli iki şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 12 bin 456 paket kaçak sigara, 35 adet elektronik sigara, 150 gram kubar esrar ele geçirildi. - SAKARYA