Üye Girişi
Haberler

Hendek'te Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonu: 2 Gözaltı

Hendek'te Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonu: 2 Gözaltı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Hendek ilçesinde düzenlenen jandarma operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 12 bin 456 paket kaçak sigara ve kubar esrar ele geçirildi.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk bölgesine uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarına devam ediyor. Bu çerçevede, Hendek ilçesi Dereboğaz Mahallesi'nde yapılan operasyonda F.Ö. (41) ve İ.A. (55) isimli iki şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 12 bin 456 paket kaçak sigara, 35 adet elektronik sigara, 150 gram kubar esrar ele geçirildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Vahşice öldürülen Narin Güran'ın kemiklerini sızlatacak görüntüler

Narin Güran'ın kemiklerini sızlatacak görüntüler

 Vergi yüzsüzleri açıklandı! 36 bin 806 kişi, 915 milyar TL borç

İşte Türkiye'nin vergi yüzsüzleri

 İspanya'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 205'e yükseldi

Sel suları çekilince ülkedeki korkunç bilanço ortaya çıktı
Husumetlisini eğlence mekanında bir kadınla sohbet ettiği sırada 7 el ateş ederek öldürdü

Önce çerezini yedi, sonra arkasında oturan husumetlisine kurşun yağdırdı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Müge Anlı dilendirilen Şirin Elmas Hanilçi bulundu mu? 1 Kasım Müge Anlı'da neler oldu? Dolar ne kadar, 1 Dolar kaç lira? Bugün (1 Kasım) Dolar ne kadar oldu? YOUTUBE ÇÖKTÜ MÜ? 1 Kasım Youtube neden açılmıyor? Gelin Evi kim kazandı? 1 Kasım Gelin Evi'nde haftanın birincisi kim oldu? MasterChef Nigar'ın sağlık durumu ne? Nigar Akyıldız kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Ricardo Quaresma Beşiktaş'a geri mi dönüyor? Yalı Çapkını bu akşam var mı? 1 Kasım Yalı Çapkını dizisi 81. bölüm yayınlanacak mı? Star Tv yayın akışı! MARATON KOŞUSU NE ZAMAN? İstanbul Maraton koşusu saat kaçta, nerede? MasterChef Tarhana çorbası tarifi! Tarhana çorbası nasıl yapılır, malzemeler neler? Pazar günü hangi yollar kapalı? (Maraton halk koşusu) Clandras Köprüsü nerede, nasıl gidilir? Clandras Köprüsü ile Uşak arası kaç km?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.