Hendek'te Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonu: 2 Gözaltı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 2 kişi gözaltına alındı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hendek ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 37 sentetik hap, 3 adet tütün sarma makinesi, 35 gram kıyılmış tütün, 20 bin 800 adet dolu, 5 bin 600 adet boş makaron, 66 paket nargile tütünü ele geçirdi. 2 kişi gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. - SAKARYA