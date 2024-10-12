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Hendek'te Silahlı Saldırı: Alacak-verecek Meselesi Nedeniyle Yaralama

Hendek'te Silahlı Saldırı: Alacak-verecek Meselesi Nedeniyle Yaralama
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Sakarya'nın Hendek ilçesinde arkasından yaklaşarak M.K.'yi silahla vuran İ.M. yakalandı. Olayın alacak-verecek meselesinden kaynaklandığı öğrenildi.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 2 gün önce sokak ortasında arkasından yaklaştığı kişiyi, silahla vurarak yaralayan şahıs yakalandı. Güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedilen olayın, alacak-verecek meselesinden kaynaklandığı öğrenildi.

Olay, 10 Ekim Perşembe günü Hendek ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. M.K. isimli kişi, sokakta yürüdüğü esnada arkasından gelen İ.M. tarafından silahla bacağından vuruldu. Yaşanan silahlı saldırı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. M.K.'yi vurarak kayıplara karışan İ.M. yakalanarak gözaltına alındı. Birçok suçtan kaydı bulunduğu öğrenilen İ.M.'nin yine birçok suçtan kaydı bulunan M.K. isimli şahıs ile aralarında alacak-verecek meselesi bulunduğu öğrenildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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