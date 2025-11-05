Hendek'te Şerit Çizme Makinesi Kazanı Patladı, 2 İşçi Yaralandı

Sakarya'nın Hendek ilçesi D-100 kara yolunda kamyonun dorsesinde bulunan şerit çizme makinesi üzerinde bulunan kazanının patlaması neticesinde 2 işçi yaralandı.

Kargalıhanbaba Mahallesi mevkii Düzce istikametinde meydana gelen olayda, kara yolları adına çalışan özel bir şirkete ait 54 AGL 990 plakalı kamyonun dorsesinde bulunan şerit çizme makinesinin kazanının patlaması neticesinde E.C.E. (28) ve E.Y. (30) yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken olaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA