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Hendek'te Otomobil Şarampole Yuvarlandı: İki Yaralı

Hendek'te Otomobil Şarampole Yuvarlandı: İki Yaralı
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Sakarya'nın Hendek ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, şarampole yuvarlanarak ters döndü. Yaralılar, çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada yaralanan 2 kişiyi, vatandaşlar bulundukları yerden çıkarttı.

Kaza, Dikmen Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.O. idaresindeki 28 NP 483 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kontrolden çıkarak savrulan otomobil şarampole yuvarlanarak ters döndü. Kazayı fark eden çevredeki vatandaşlar, yaralıları bulunduğu yerden çıkararak durumu 112 Acil Sağlık Merkezi'ne bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Otomobil sakarya Hendek

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