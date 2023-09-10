Hendek'te orman yolunda tüfekle vurulan kişinin katilleri yakalandı
Sakarya'nın Hendek ilçesinde orman yolunda tüfekle vurularak öldürülen kişinin katilleri yakalandı. 5 zanlıdan 2'si tutuklandı.
Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir kişinin orman yolunda tüfekle vurularak öldürülmesine ilişkin yakalanan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı.
Şeyhler Mahallesi'ndeki orman yolunda 8 Eylül'de C.A'nın tüfekle vurularak öldürülmüş halde bulunmasının ardından jandarma ekiplerine teslim olan A.C'nin yanı sıra aynı aileden gözaltına alınan 4 kişinin işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.C. ile oğlu Z.C. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / 3. Sayfa