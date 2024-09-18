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Hendek'te Minibüs Yangını Büyümeden Söndürüldü

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Sakarya'nın Hendek ilçesinde seyir halindeki bir minibüsün motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde seyir halindeki minibüsün motor kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın, dün gece saatlerinde Köprübaşı Mahallesi eski Düzce Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.A. kontrolündeki 54 AIK 450 plakalı Ford marka minibüsün motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, konuyu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sakarya Arama Kurtarma Ekibi'nin de (SAKE) destek verdiği yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Maddi hasarın meydana geldiği yangına ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Acil Durum Güvenlik İnceleme 3-sayfa sakarya İtfaiye Ulaşım Hendek Yaşam Kaza

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