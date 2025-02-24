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Hendek'te Kız Yurdunda Gıda Zehirlenmesi Şüphesi: 88 Öğrenci Hastaneye Başvurdu

Hendek'te Kız Yurdunda Gıda Zehirlenmesi Şüphesi: 88 Öğrenci Hastaneye Başvurdu
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Sakarya'nın Hendek ilçesindeki KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda yemek sonrası bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvuran öğrenci sayısı 88'e yükseldi. Tedavileri tamamlanan öğrenciler taburcu edildi.

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki kız yurdunda yedikleri yemekten dolayı zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvuran öğrencilerin sayısı 88'e yükseldi. Tedavileri tamamlanan öğrenciler taburcu edildi.

Hendek ilçesindeki KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda dün meydana gelen olayda, yurtta barınan 50 öğrenci, yedikleri yemekten bir süre sonra kusma ve bulantı şikayetleriyle Hendek Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Gün içinde aynı şikayetlerle 38 öğrenci daha hastaneye başvuru yaptı. Gıda zehirlenmesi şüphesi ile tedavi altına alınan toplam 88 öğrenci, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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