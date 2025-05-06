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Hendek'te Kaza: İki Kardeş Hayatını Kaybetti, Cenazeleri Kırşehir'de Defnedildi

Hendek'te Kaza: İki Kardeş Hayatını Kaybetti, Cenazeleri Kırşehir'de Defnedildi
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Sakarya'nın Hendek ilçesinde otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden iki kardeş, Kırşehir'de toprağa verildi. Kaza sonrası tutuklanan sürücünün işlemleri devam ediyor.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde dün akşam saatlerinde cadde üzerinden yolun karşısına geçmeye çalıştıkları esnada otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybeden 2 kardeş Kırşehir'de toprağa verildi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Yenimahalle Servetiye Caddesi üzerinde meydana geldi. H.K. (21) kontrolündeki 54 EK 410 plakalı Honda marka otomobil, cadde üzerinden yolun karşısına geçmeye çalışan Necmiye Ayas (55) ve Nermin Ayas'a (59) çarptı. Çarpmanın etkisi ile yola savrulan iki kadın olay yerinde hayatını kaybetti. İşlemlerin ardından ailelerine teslim edilen Necmiye ve Nermin Ayas'ın cenazeleri memleketleri Kırşehir'e getirildi. İki kardeşin cenaze namazı; Kaman İlçesi Çarşı Cami'nde ikindi namazını müteakip kılımdı. Kılınan namazın ardından Ayas kardeşler; İlçe Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze namazına Necmiye ve Nermin Ayas'ın ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Tedavisi için yanına gittiği ablası ile birlikte öldü

Öte yandan, kazada hayatını kaybeden Necmiye Ayas'ın; bir süre önce rahatsızlanan ablası Nermin Ayas'ın tedavisi için yanına gittiği öğrenildi. Öte yandan kardeşlere çarpan otomobil sürücüsü H.K.; emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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