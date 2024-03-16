Hendek'te Göçmen Kaçakçılarına Operasyon: 16 Göçmen Yakalandı
Sakarya'nın Hendek ilçesinde düzenlenen operasyonda, göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 3 şüpheli tutuklandı ve 16 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.
Sakarya'nın Hendek ilçesinde göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 16 düzensiz göçmen yakalandı. 16 şahsı, Şanlıurfa'dan alarak göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 3 yabancı uyruklu şahıs tutuklandı.
Hendek ilçesinde göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonlar sürüyor. Hendek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce göçmen kaçakçılarına yönelik 3 ayrı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlarda; ülkeye yasadışı yollardan girdiği tespit edilen Afgan, Suriye ve Filistin uyruklu 16 göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenleri, Şanlıurfa'dan alarak göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 3 şüpheli tutuklandı. Yakalanan göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. - SAKARYA