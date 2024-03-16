Hendek'te Göçmen Kaçakçılarına Operasyon: 16 Göçmen Yakalandı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 16 düzensiz göçmen yakalandı. 16 şahsı, Şanlıurfa'dan alarak göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 3 yabancı uyruklu şahıs tutuklandı.

Hendek ilçesinde göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonlar sürüyor. Hendek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce göçmen kaçakçılarına yönelik 3 ayrı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlarda; ülkeye yasadışı yollardan girdiği tespit edilen Afgan, Suriye ve Filistin uyruklu 16 göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenleri, Şanlıurfa'dan alarak göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 3 şüpheli tutuklandı. Yakalanan göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. - SAKARYA