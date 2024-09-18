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Hendek'te Gece Yangın: İki Katlı Ahşap Ev Kullanılamaz Hale Geldi

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Sakarya'nın Hendek ilçesinde, gece saatlerinde başlayan yangında iki katlı ahşap ev ile birlikte bir depo ve ahır tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde gece saatlerinde çıkan yangında iki katlı ahşap ev, depo ve ahır kullanılamaz hale geldi.

Yangın, gece saatlerinde Köprübaşı Mahallesi 3536 Sokak üzerinde meydana geldi. Orhan ve Erhan Ç. isimli kardeşlere ait iki katlı ahşap evde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, evin bitişiğinde bulunan deposu ile boş ahır kısmına da sıçradı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan ekiplerin uzun uğraşları neticesinde kontrol altına alınarak söndürülen yangının ardından ev, depo ve ahır kısmı kullanılamaz hale geldi.

İnceleme başlatılan yangının söndürme çalışmalarına Sakarya Arama Kurtarma Ekibi (SAKE) de destek verdi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İtfaiye sakarya Hendek

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