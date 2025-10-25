Haberler

Hendek'te Feci Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı

Hendek'te Feci Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı
Güncelleme:
Sakarya'nın Hendek ilçesinde meydana gelen kazada, bir otomobile başka bir aracın çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde farklı bir aracın çarpıp kaçtığı iddia edilen otomobil bariyerlere çarparak hurdaya döndü. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Anadolu Otoyolu bağlantı yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Ali Acet (51) yönetimindeki 34 Y 8237 plakalı Opel marka otomobile, henüz plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir aracın çarpıp olay yerinden uzaklaştı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarparak adeta kağıt gibi ezildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü Ali Acet ile M.D. ve N.İ. isimli yolcular ekiplerce çıkarılarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Sürücü Ali Acet, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazaya karıştığı iddia edilen diğer aracın tespiti için çalışma başlatıldı. Hurdaya dönen otomobil, yapılan incelemelerin ardından çekiciyle olay yerinden kaldırıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa



