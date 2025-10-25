Hendek'te Feci Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde farklı bir aracın çarpıp kaçtığı iddia edilen otomobil bariyerlere çarparak hurdaya döndü. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Anadolu Otoyolu bağlantı yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Ali Acet (51) yönetimindeki 34 Y 8237 plakalı Opel marka otomobile, henüz plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir aracın çarpıp olay yerinden uzaklaştı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarparak adeta kağıt gibi ezildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü Ali Acet ile M.D. ve N.İ. isimli yolcular ekiplerce çıkarılarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Sürücü Ali Acet, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazaya karıştığı iddia edilen diğer aracın tespiti için çalışma başlatıldı. Hurdaya dönen otomobil, yapılan incelemelerin ardından çekiciyle olay yerinden kaldırıldı. - SAKARYA