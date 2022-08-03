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Hem kaçak avlandılar hem de deniz kaplumbağasına zarar verdiler

Hem kaçak avlandılar hem de deniz kaplumbağasına zarar verdiler

Muğla'nın Ortaca ilçesinde ava kapalı Dalyan Kanalı'nda kaçak avlanan iki kişinin oltasına, koruma altında bulunan Caretta Caretta cinsi deniz kaplumbağası takıldı.

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Muğla'nın Ortaca ilçesinde ava kapalı Dalyan Kanalı'nda kaçak avlanan iki kişinin oltasına, koruma altında bulunan Caretta Caretta cinsi deniz kaplumbağası takıldı. Kaplumbağa bir süre suda çırpındıktan sonra oltadan kurtulurken, o anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Eşsiz doğal güzellikleri ile her yıl binlerce misafir ağırlayan Dalyan Kanalı'nda kaçak avcıların sorumsuzluğu devam ediyor. Dün gece saatlerinde Dalyan Kanalı'nda kaçak olarak avlanan iki kişinin oltasına nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altında olan Caretta Caretta cinsi deniz kaplumbağası takıldı. Kaçak avcıların oltasında suyun içinde can havliyle çırpınan kaplumbağa mücadelesinin ardından misinayı kopartarak ağzındaki kanca ile bölgeden uzaklaştı. Kaçak avcıların sorumsuzluğu ise çevredekilerin tepkisine neden olurken, vatandaşlar kaçak ava karşı denetimlerin arttırılmasını istedi.

Kaplumbağa kaçak avcıların oltasına böyle takıldı

Dalyan Kanalı'nda gece yürüyüş yapan vatandaşlar ise o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti. Kaplumbağanın oltaya takılması, su içinde çırpınması ve bir süre sonra misinayı kopartarak bölgeden uzaklaşması kameralara yansıdı. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kaplumbağa Dalyan Muğla 3. Sayfa Haberler

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