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Helikopterli şafak operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı

3. Sayfa Haberleri

Helikopterli şafak operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı Uşak'ta çok sayıda ekibin katılımı ve helikopter desteğiyle gerçekleştirilen şafak operasyonunda yüklü miktarda uyuşturucu maddeyle birlikte yakalanan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Helikopterli şafak operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı

UŞAK - Uşak'ta çok sayıda ekibin katılımı ve helikopter desteğiyle gerçekleştirilen şafak operasyonunda yüklü miktarda uyuşturucu maddeyle birlikte yakalanan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 3 aydır çalışmalarını düzenlediği ve 6 kişiyi hedef aldığı şafak operasyonunu gerçekleştirdi. Düzenlenen operasyona 12 ekip, 50 personel, 1 narkotik dedektör köpek ve 1 de havadan destek için helikopter katıldı. Öncelerden belirlenen çok sayıda adrese operasyonu gerçekleştiren ekipler adreslerde sentetik ecza hap, metamfetamin, esrar, bonzai gibi uyuşturucu maddelerin yanı sıra 2 ruhsatsız tabanca ve 2 adet hassas terazi de ele geçirildi. Operasyonda hedefteki 6 kişi de ekiplerce gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Köksal Kılınç - 3. Sayfa

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