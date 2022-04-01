Helikopterle trafik denetiminde 10 araç trafikten men edildi

MANİSA (İHA) - Manisa İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünün helikopter destekli gerçekleştirdiği trafik denetiminde 45 araç ve sürücüsüne trafik idari para cezası uygulanırken 10 araç da trafikten men edildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ve Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ile Manisa-Turgutlu Devlet Karayolu, Salihli-Gölmarmara-Akhisar Devlet Karayolu ve Manisa-Akhisar Devlet Karayolunda, Aydın Jandarma Filo Komutanlığından görevlendirilen helikopter ile havadan trafik denetimi yapıldı.

Faaliyete Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı 8 Jandarma Trafik Timi, 2 Motosikletli Trafik Timi, 1 Motosikletli Asayiş Timi, 6 Jandarma Asayiş Timi ile Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 6 Bölge Trafik Ekibi olmak üzere toplam 60 personel katıldı.

Denetim sonucunda 914 araç kontrol edilirken, trafik ihlali yapan 45 araç ve sürücüsüne trafik idari para cezası uygulandı. 10 aracın trafikten men edildiği uygulamada ayrıca yoklama kaçağı olarak aranan 3 şahıs da yakalandı. - MANİSA