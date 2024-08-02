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Helikopterin düştüğü bölge drone ile görüntülendi

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Adana'nın Kozan ilçesinde düşen helikopterdeki 3 Rus ve 2 Türk personel kurtarıldı. Olayın gerçekleştiği bölge havadan drone ile görüntülendi. Helikopterin düştüğü yer drone ile havadan görüntülendi. Ekipler suyun altındaki helikopter enkazını arama çalışmasına devam ediyor.

Helikopterin düştüğü bölge böyle görüntülendi

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde düşen helikopterdeki 3 Rus ve 2 Türk personel kurtarılmıştı. Olayın gerçekleştiği bölge havadan drone ile görüntülendi.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Kozan ilçesi Kızlarsekisi Mahallesi'nde çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi. Havadan müdahale için gönderilen yangın söndürme helikopteri, Göksu Çayı üzerindeki Gökdere Köprü Barajı'ndan su alırken bilinmeyen bir nedenle düştü. Helikopterde bulunan 3'ü Rus, 2'si Türk 5 kişilik mürettebatın düştüğü barajda yüzerek kurtulduğu bildirildi. Bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. 5 kişilik mürettebatın kurtarılarak hastaneye kaldırıldığı anlar saniye saniye görüntülendi. Mürettebatın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Helikopterin düştüğü yer drone ile havadan görüntülendi. Ekipler suyun altındaki helikopter enkazını arama çalışmasına devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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