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Helikopterin düşme anına tanık olan köylüler dehşet anları anlattı

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Adana'nın Kozan ilçesinde helikopterin düşme anına tanık olan köylüler, yaşadıkları korku dolu anları anlattı. Helikopterin su almaya çalışırken kırıma uğradığı anları gören köylüler, mürettebatın sudan çıkarılmasına yardımcı olduklarını belirtti.

Helikopterin düşme anına tanık olan köylüler dehşet anları anlattı

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde helikopterin düşme anına an ve an tanıklık eden ve mürettebata yardımcı olan köy sakini Emin Ulutaş ve akrabası Sinan Hopur yaşadıkları korku ve panik anları anlattı.

Adana'nın Kozan ilçesinde bugün saat 15.45'te Kozan orman işletme müdürlüğü sınırları içerisinde yer alan Kızlarsekisi mahallesinde orman yangınına müdahale ederken kiralık olarak kullanılan Mİ 8 tipindeki helikopterin Gökdere barajından su alırken su aldığı esnada kırıma uğradığı anlara an ve an tanık olan Emin Ulutaş ve akrabası Sinan Hopur yaşadıkları o korku dolu anları aktardı. Jandarma, sağlık ekipleri AKOM ve Orman yangın söndürme ekiplerinin çalışması ile sudan çıkarılan pilotlara ilk iletişime geçen aile yaşadıklarını anlattı.

Helikopterde bulunan 3'ü Rus, 2'si Türk 5 kişilik mürettebatın kaza anını aktaran ve daha sonra mürettebat ile aralarında geçen diyaloğu aktaran Emin Ulutaş " Biz aşağı baraja, oraya bizim zeytinlik için gitmiştik. Yukarıdan helikopter geldi. Barajdan su almaya çalıştı. Birinci de alamadı. İkinci denemesinde alırken tepesinin üstüne gitti. Bir anda kayboldu gitti. Beş tane vatandaş da sonra dışarı çıktı. Tam çıkarken görmedim. Düşerken gördüm. Yalnız beş arkadaş çıktı dışarı. Biz de yetiştik onlara. Biri yaralıydı kaşından. Ondan sonra aşağıdan barajdan bot geldi. Bota bindiler, onları barajın içine götürdüler. 5 dakika boyunca anında oldu. Vatandaşlar hep gitti diye korktuk, yine de çıkmışlar dışarı. Onları görünce kurtulduklarına çok sevindik. Hatta adamların, ayağında ayakkabısı gitmiş. Terlik vermeye çalıştım. Almadılar" dedi.

Helikopter gözleri önünde düştüğünü ve 112 çağrı merkezine ardından pilotları görünce baraj botuna ulaşarak hızla pilotların sudan alındığını aktaran Sinan Hopur ise ; " Buraya kayın babamın yanına gelmiştik. Zeytinlik kontrolüne gidiyorduk. Kayınbabam bir helikopterin geldiğini söyledi. Helikopter öne geçti. Barajdan tam su almaya çalıştı. İlk defa alamadı. İkinci defa denedi. İkinci defada da bu sefer fazla yaklaştı suya dedim çok fazla yaklaştı, düşebilir. O esnada burnunun üstüne çakıldı. Kaza kırıma uğradı. Hemen kayınbaba dedim telefonla 112'yi ara O anda panikle arayamadı, ben aradım. İlk bilgiyi verdik. Hemen olay yerine, kaza anını, can kurtaranı istedik. Ondan sonra olay yerine uzak mesafe kaldığım için araçla hemen 2-3 dakika içinde olay yerine hızlı bir şekilde intikal ettik. Vardığımızda pilotlar ve personeller suyun yüzeyine çıkmışlardı. Dedik herhangi yaralı var mı? Yok, Sadece yaralıyız dediler. Ondan sonra tekrar 112'yi aradım. Jandarmaya bilgi verdim. Gökdere Barajı'nın güvenliğinden bot istedim. Oradan bot geldi. Ayrıca şahısların yaşadığının bilgisini verdim. Bir sıkıntı yaşanmasın, trafik kazası olmasın diye. Daha sonrasında da botlar vasıtasıyla şahısları baraj güvenlik bölgeye gönderdik. Pilotlarla konuştum. Bir tanesi Türk"tü. Olayı anlattı. Bize de sordu hatta olay nasıl yaşandı diye kendi çok farkında değildi. Üç tane de Rus 2 Türk vardı. Bize teşekkür ettiler. İşte iki tanesinin ayağında ayakkabı yoktu. Kayınbabam Terlik uzattık ama almak istemediler. Teşekkür ettiler. Biz pilotlarının yaşadığına sevindik. Çünkü ben hayatım ilk defa böyle bir olayla karşılaştım. Öldüler diye çok korktuk. Ama şükür ki Rabbime yaşıyorlar" dedi.

Adana Orman Bölge Müdürü Tahsin Etli ve ekibi de bölgeye gelerek tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan pilotları yalnız bırakmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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