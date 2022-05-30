Helikopter düştü ihbarı ekipleri harekete geçirdi - Haberler

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Helikopter düştü ihbarı ekipleri harekete geçirdi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde helikopter düştüğüne dair yapılan ihbar üzerine ekipler harekete geçti.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde helikopter düştüğüne dair yapılan ihbar üzerine ekipler harekete geçti. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken resmi kaynakların henüz açıklama yapılmadı.

Olay, Körfez ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçede uyarı işaret fişeği görülmesi üzerine helikopter düştüğüne dair ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin bölgede arama ve kurtarma çalışmaları devam ederken resmi kaynaklardan henüz açıklama yapılmadı.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kocaeli Körfez 3. Sayfa Güncel Haberler

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