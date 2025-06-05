Helikopter Destekli Trafik Denetimleri Ankara'da Devam Ediyor

Helikopter Destekli Trafik Denetimleri Ankara'da Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da Kurban Bayramı tedbirleri kapsamında, jandarma tarafından hava destekli trafik denetimleri gerçekleştiriliyor. Arefe günü yapılan denetimlerde, helikopterle kontrol sağlanarak olumsuz durumlara anında müdahale ediliyor.

Başkent'te hava destekli trafik denetimleri devam ediyor

ANKARA - Ankara'da, Kurban Bayramı tatili tedbirleri çerçevesinde, Jandarma sorumluluk bölgelerindeki kara yollarında helikopter destekli trafik denetimleri gerçekleştiriliyor.

Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Daire Başkanlığı ile Havacılık Komutanlığı ekiplerince, Kurban Bayramı tatili kapsamındaki trafik denetimlerine arefe gününde de devam edildi. Yerdeki ekiplere havadan helikopterle destek sağlanırken, tespit edilen olumsuz durumlara ise anında müdahale edildi. Ankara'yı diğer illere bağlayan yollarda henüz aşırı yoğunluk olmadığı gözlemlenirken, denetimlerin bayram tatili süresince devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ NARGÜNER - 3.Sayfa
600 bin kamu işçisi için ilk teklif bayramdan sonra verilecek

600 bin kişiye müjdeli haber! Bakan Işıkhan zam için tarih verdi
İş insanı sattığı hayvanın fotoğrafını çekmek isterken canından oldu

Huysuzlanan dana fotoğraf çekmeye çalışan iş insanını öldürdü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Herkes Ronaldo'nun Almanya maçında yaptığını konuşuyor

Bütün dünya Ronaldo'yu konuşuyor
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Süper Lig'de yılın imzası! Cenk Tosun'un yeni adresi belli gibi

Süper Lig'de yılın imzası! İşte Cenk'in yeni adresi
Otomobil devi Suzuki, Türkiye'de en çok satan modelin üretimini durdurdu

Otomobil devi, Türkiye'de en çok satılan modelinin fişini çekti
Aziz İhsan Aktaş tahliye edildi

İtiraflarıyla CHP'lileri yaktı! Son operasyonun kilit ismine tahliye
Pelin Akil'den ayrılık açıklaması! Dokuz senelik evlilik bitiyor

Aylardır boşanacakları konuşuluyordu! Son sözünü söyledi
O tarihe kadar süre verdiler! Osimhen transferinde yeni gelişme

O tarihe kadar süre verdiler! Osimhen transferinde bomba gelişme
Küme düşen Süper Lig ekibine bir darbe de eski oyuncusundan

Küme düşen Süper Lig ekibine bir şok daha
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.