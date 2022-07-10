Helikopter destekli trafik denetiminde 7 araç trafikten men edildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Helikopter destekli trafik denetiminde 7 araç trafikten men edildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Helikopter destekli trafik denetiminde 7 araç trafikten men edildi

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ve Manisa İl Jandarma Komutanlığının ortak çalışmasıyla 2 farklı noktada Aydın Jandarma Filo Komutanlığından görevlendirilen helikopter destekli trafik denetimi yapıldı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ve Manisa İl Jandarma Komutanlığının ortak çalışmasıyla 2 farklı noktada Aydın Jandarma Filo Komutanlığından görevlendirilen helikopter destekli trafik denetimi yapıldı. 466 aracın kontrol edildiği denetimde 34 araç ve sürücüsüne idari para cezası uygulanırken, 7 araç da trafikten men edildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ve Manisa İl Emniyet Müdürlüğünün ortak çalışmasıyla Manisa-Saruhanlı-Akhisar Devlet Karayolu ve Akhisar-Kırkağaç-Soma Devlet Karayolunda 12.00-14.00 saatleri arasında, Aydın Jandarma Filo Komutanlığından görevlendirilen helikopter destekli trafik denetimi yapıldı. Faaliyete Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı 6 Jandarma Trafik Timi, 1 Jandarma Asayiş Motosikletli Timi, 4 Jandarma Asayiş Timi ile Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 5 Bölge Trafik Ekibi olmak üzere toplam 38 personel katıldı.

Denetim sonucunda 466 araç kontrol edilirken, trafik ihlali yapan 34 araç ve sürücüsüne trafik idari para cezası uygulandı, 7 araç da trafikten men edildi. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Tragger Manisa Aydın 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title