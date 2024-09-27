Helene Kasırgası ABD'de 20 Can Aldı

ABD'de bugün karaya çıkan Helene Kasırgası nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye yükseldi.

ABD'yi vuran Helene Kasırgası hayatı felç etti. Florida ve Georgia eyaletlerinde etkili olan kasırga nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye yükseldi. Çok sayıda semt, kasırganın yol açtığı şiddetli yağışlar nedeniyle sular altında kalırken, 4 milyondan fazla ev ve işyeri elektriksiz kaldı. Kategori 4 seviyesindeki kasırga teknelerin ve ağaçların devrilmesine, araçların ve caddelerin sular altında kalmasına yol açtı. Georgia eyaletine bağlı Atlanta şehrinde güvenlik güçleri sel nedeniyle çok sayıda tahliye operasyonu gerçekleştirdi.

Georgia, Güney Carolina ve Kuzey Carolina'da ani sel uyarısı

Ulusal Hava Durumu Servisi tarafından yapılan açıklamada, Georgia, Güney Carolina ve Kuzey Carolina eyaletlerindeki çeşitli semtler için ani sel uyarıları yayınlanırken, "Bu, özellikle tehlikeli bir durumdur. Şimdi daha yüksek yerlere gidin" denildi. ABD Ulusal Kasırga Merkezi (NHC) ise, fırtına dalgalarının, rüzgarların ve şiddetli yağışların devam ettiğini belirtti. ABD Sahil Güvenliği kasırga nedeniyle akıntıya kapılan 9 kişinin kurtarıldığını açıkladı.

Florida'nın acil durum yönetimi direktörü Kevin Guthrie, "Yalvarıyorum, dışarı çıkmayın. Etkilenen bölgelerde bin 500 arama ve kurtarma personelimiz var. Lütfen yolumuzdan çekilin ki biz de işimizi yapabilelim" dedi. - FLORIDA