Antalya'da Sağlık Çalışanlarından Gazze'ye Destek: 344 Gün Süren Sessiz Yürüyüş

Antalya'da görev yapan hekim ve sağlık çalışanları 344 gündür Gazze'de devam eden soykırım ve işgale karşı sessiz yürüyüş ile tepki gösterdi.

Antalya'da sağlık çalışanı ve hekimlerin bir araya geldiği Sessiz Hekimler Platformu tarafından Gazze'ye destek amacıyla düzenlenen 'Sessiz Yürüyüş', 44. haftasında da devam etti. Muratpaşa Camii'nden başlayarak Kapalı Yol Havuz Başı'na kadar süren yürüyüşe katılan hekim ve sağlık çalışanları, Gazze'ye desteklerini bir kez daha dile getirdi. Ellerinde Türkiye ve Filistin bayrakları ile sessiz bir şekilde yapılan yürüyüşün ardından yapılan basın açıklamasında konuşan platform sözcüsü Dr. Kevser Erdoğan, "Üç nesildir Gazze topraklarında süregelen, soykırım niteliğindeki katliamlar ne yazık ki devam ediyor" dedi.

"Gazze, 344 gündür işgal altında"

Gazze halkının, kuşaktan kuşağa taşınan kan, gözyaşı, cesaret ve fedakarlıkla vatanperverliğin ve onurun simgesi olduğunun altını çizen Erdoğan, "7 Ekim'den bu yana, tam 344 gündür işgalci İsrail ordusu ve işbirlikçileri, soykırım ve katliamlarına devam ediyor. Siyonist zalimler, 'emzikli bebekten ak saçlıya kadar' her canlının katledilmesini kendilerine hak görüyor. Ancak şunu bilmelidirler ki gayrimeşru işgalcilerin meşru müdafaa hakkı yoktur. Son 11 ayda, Gazze'de her gün ortalama 130 kişi katledilmiş, toplam şehit sayısı 40 bini aşmıştır. Bu sayının en az 17 bini çocuk, 11 bini kadınlardan oluşmaktadır" ifadelerini kullandı.

Boykot çağrısı yaptılar

Gazze'de en az 3 bin 500 çocuğun yetersiz beslenme nedeniyle ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyleyen platform sözcüsü Dr. Kevser Erdoğan; "Bu sayılar artık vicdanları köreltmiş, insanlık adına utanç verici bir durumu temsil etmektedir. Sözüm ona evrensel insani değerlerin ve uluslararası hukukun ne kadar zayıf ve göstermelik olduğu ortadadır. Bizler, zulme karşı duran hekimler ve sağlık çalışanları olarak, bu azgın topluluğa karşı mücadelemizi daha da şiddetlendireceğiz. Dün olduğu gibi bugün de İsrail'i ve onu meşru gören çürümüş insan müsveddelerini lanetlediğimizi ve her alanda boykot ettiğimizi ilan ediyoruz. Özellikle meslektaşlarımızdan, reçetelerde, hastanelerde ve eczanelerde yerli ilaçları tercih etmelerini önemle rica ediyoruz" şeklinde konuştu. - ANTALYA