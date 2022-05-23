Heimlich manevrası hayat kurtardı: O anlar kameraya yansıdı - Haberler

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Heimlich manevrası hayat kurtardı: O anlar kameraya yansıdı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Arnavutköy'de nefes borusuna yemek kaçan şahıs, mesai arkadaşının Heimlich manevrasıyla hayata tutundu.

Arnavutköy'de nefes borusuna yemek kaçan şahıs, mesai arkadaşının Heimlich manevrasıyla hayata tutundu. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay Arnavutköy Merkez Mahallesi'nde geçtiğimiz hafta içi öğlen saatlerinde meydana geldi. İki arkadaş öğlen yemeğini yiyordu. Bu sırada

iki arkadaştan birisinin nefes borusuna yemek kaçınca nefes almakta zorlandı. Durumu fark eden şahıs, arkadaşına müdahale etti. Nefes alamayan arkadaşını Heimlich manevrası ile ölümden kurtardı. O anlar ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

(Batuhan Toprak - İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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