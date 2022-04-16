Hediye poşetine sarılı uyuşturucuyla yakalanan şahıs tutuklandı

Samsun'un Bafra ilçesinde yol kontrolünde hediye poşetine sarılı uyuşturucuyla yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Samsun İl Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan yol kontrol uygulamasında durdurulan C.K.'nın (26) kullandığı araçta savcılık talimatıyla arama yapıldı. Yapılan aramada hediye poşetine sarılı vaziyette 545 adet sentetik ecza ele geçirildi. Şahsın Atakum ilçe merkezinde bulunan ikametinde yapılan aramada ise 4 bin 396 adet sentetik ecza, 28 adet 300 mg başka marka sentetik ecza ve yaklaşık 5 gram metamfetamin maddesi elde edildi. Şüpheli şahıs gözaltına alındı. Jandarmadaki sorgusunun ardından bugün Bafra Adliyesine sevk edilen C.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa