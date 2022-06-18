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Hedef sürücülerin daha dikkatli olmaları

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Hedef sürücülerin daha dikkatli olmaları

DÜZCE (İHA) – Düzce'de yaz aylarının gelmesi ile birlikte trafik ekipleri denetimlerini arttırdı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de yaz aylarının gelmesi ile birlikte trafik ekipleri denetimlerini arttırdı. Sürücülerin daha dikkatli olmaları için yapılan denetimlerde, 25 araç sürücüsüne çeşitli konulardan cezai işlem uygulandı.

Yaz aylarının gelmesi ile birlikte Düzce'de artan trafik sebebi ile Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince şehrin çeşitli noktalarında denetimler arttırıldı. Özellikle uluslararası yollardan birisi olan Düzce-Zonguldak yolunda gerçekleştirilen denetimlerde, tatil yöresi olan Ereğli, Akçakoca ve Karasu yönündeki araç sürücülerine yönelik yapılan çalışmalarda yüzlerce araç kontrol edildi. Araç sigorta, muayene eksikliği, ön camda takılan film, abartı egzoz, emniyet kemeri kontrolü yapan ekipler, sürücülerin daha dikkatli olmaları konusunda da uyarılarda bulundu. Yapılan denetimlerde 25 araç sürücüsüne çeşitli konulardan toplamda 6 bin 891 lira cezai işlem uygulandı. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Tragger Düzce 3. Sayfa Haberler

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