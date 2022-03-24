Son dakika haberi! HDP Milletvekili Sarısaç'a terör propagandasından hapis cezası

HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç'a terör propagandası yaptığı gerekçesiyle 1 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Van 5. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen duruşmada karar çıktı. Sanıklardan HDP Milletvekili Murat Sarısaç hakkında; 20.08.2010, 21.10.2014, 31.08.2015 ve 06.09.2015 tarihli Facebook paylaşımlarından dolayı terör örgütü propagandası yapmak suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve sanığın Adli Sicil Kaydında yer alan Kamu Davasının Ertelenmesi dosyasına ihbarda bulunulmasına karar verildi. - VAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa