HDP önündeki aileler: "Her teslim olan evlat bize umut oluyor" Aileler çağrıda bulunuyor, evlatlar teslim oluyor Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca kandırılarak dağa kaçırıldığını ileri süren ailelerin evlat nöbeti kararlılıkla devam ederken, oturma eylemi günbegün olumlu sonuçlanıyor.

HDP önündeki aileler: "Her teslim olan evlat bize umut oluyor"

Aileler çağrıda bulunuyor, evlatlar teslim oluyor

DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca kandırılarak dağa kaçırıldığını ileri süren ailelerin evlat nöbeti kararlılıkla devam ederken, oturma eylemi günbegün olumlu sonuçlanıyor.

3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek çocukları için oturma eylemi başlatan ailelerin evlat direnişi bin 351'inci gününde kararlılıkla devam ediyor. Oturma eylemi devam ederken, çocuklar gün geçtikçe teslim oluyor. Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır annelerinden Esmer Koç'un kızı Zübeyde Koç'un teslim olduğunu "Evlat nöbetinde bir buluşma daha gerçekleşiyor" diyerek duyurusunda bulunmuştu.

HDP il binası önünde oturma eylemi yapan aileler, teslim olan çocukların kendilerine umut olduğunu belirtti.

Oğlu Mehmet'in 2011 yılında HDP'lilerin aracılığıyla kandırılarak dağa gönderildiğini iddia eden Sariye Tokay, 41. ailenin çocuğuna kavuşmasının sevinci içerisinde olduklarını ifade etti.

HDP'nin evlatlarının düşmanı olduğunu belirten Tokay, "Oğlumu 2011 yılında HDP'liler kandırıp dağa götürdü. HDP bizden ne istiyor? Bunlar sözde bizi temsil ediyor. Böyle temsil etmek olur mu? Onlar evlatlarımızın düşmanıdır. Bugün 41. evladımız ailesine kavuşacak. Çok büyük sevinç içerisindeyiz. Her gelen evlat bize umut oluyor. Allah, bu sevinci kısa zamanda bize de yaşatsın. İnşallah bizim evlatlarımız da gelip teslim olur. Teslim olan çocukların hiçbiri devletimiz tarafından ceza almadı. Kimse çocuğumuzu orada kandırmasın" dedi.

Evladına 'teslim ol' çağrısında bulunan Tokay, "Oğlum gel, sana yalvarıyorum. Sıcak yuvanda ailen seni bekliyor. Teslim olan evladımızın ailesinin sevincini hepimiz yaşıyoruz. İnşallah aynı duyguyu biz kendimiz de bizzat yaşarız. Devletimiz çok güçlü bir devlettir. Çocuklarımız için mücadelemizde dik durmaya kararlıyız" ifadelerinde bulundu.

"8 yıldır senin peşinden ayrılmıyorum, ayrılmayacağım"

Diyarbakır annelerinden Güzide Demir, Zübeyde'nin teslim olmasına çok sevindiklerini dile getirdi.

Oğlu Aziz'in 8 yıl önce HDP tarafından kandırılarak kaçırıldığını söyleyen Demir, "Oğlum Aziz için HDP önünde evlat nöbetimi sürdürüyorum. Yaklaşık 4 senedir burada oğlum için oturma eylemini sürdürüyorum. Bu eylemi evlatlarımız için devam ettiriyoruz. Çocuklarımız gelene kadar buradan bir yere ayrılmayacağız. Esmer Koç'un kızının teslim olmasına çok sevindik. İnşallah aynı duyguyu biz de yaşarız. Oğlum neredeysen gel artık, teslim ol. Ailen seni çok özledi. Oğlumun hayallerini çaldılar. Orası oğlumun yeri değil. 8 yıldır senin peşinden ayrılmıyorum, ayrılmayacağım" diye konuştu.