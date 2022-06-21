HDP'nin kongresinde salondakileri sözde 'Kürdistan şehitleri' için saygı duruşuna davet eden şahıs tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

HDP'nin kongresinde salondakileri sözde 'Kürdistan şehitleri' için saygı duruşuna davet eden şahıs tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
HDP'nin kongresinde salondakileri sözde 'Kürdistan şehitleri' için saygı duruşuna davet eden şahıs tutuklandı

HDP Kocaeli İl Başkanlığı Kongresi'nde, salondaki kişileri sözde 'Kürdistan şehitleri' için saygı duruşuna davet eden şahıs tutuklandı.

HDP Kocaeli İl Başkanlığı Kongresi'nde, salondaki kişileri sözde 'Kürdistan şehitleri' için saygı duruşuna davet eden şahıs tutuklandı.

Geçtiğimiz pazar günü HDP Kocaeli İl Başkanlığı Kongresi'nde, kongrenin divan başkanlığını üstlenen S.Y., salondakileri sözde 'Kürdistan şehitleri' için saygı duruşuna davet ettiği gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. "Terör örgütü propagandası" yapmak suçundan gözaltına alınan S.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title